День памяти и примирения отмечается 8 мая

08:51, 08 мая 2018, ПАИ

8 мая отмечается День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. Об этом сообщает calend.ru.

22 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией № A/RES/59/26 провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения и, признавая, что государства-члены могут иметь свои Дни Победы, освобождения и празднования, предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

В эти дни во многих европейских странах проходят различные памятные мероприятия - торжественные собрания, встречи с ветеранами и их чествование, смотры исторической военной техники, реконструкция некоторых битв и, конечно же, возложение цветов и венков к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата.