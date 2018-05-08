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Общество

Работники оперативных подразделений УИС России принимают поздравления 8 мая

8 мая свой профессиональный праздник отмечают работники оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы (УИС) России. Об этом пишет сalend.ru.

Свою историю эта структура ведет с 1925 года, когда секретному отделу Объединенного государственного политического управления была поручена секретно-оперативная работа в политических изоляторах. Однако официальным днем создания оперативных подразделений УИС считается 8 мая 1935 года.

В настоящее время в составе Федеральной службы исполнения наказаний России работает самостоятельное структурное подразделение — оперативное управление. Оно обеспечивает личную безопасность заключенных и персонала исправительных учреждений, а также занимается расследованием и предупреждением преступлений в местах отбывания наказания. Оперативные работники УИС занимаются также розыском преступников, совершивших побег или уклоняющихся от наказания.

Как отмечает руководство Федеральной службы исполнения наказаний, в период реформирования уголовно-исполнительной системы в рамках концепции ее развития до 2020 года особая роль принадлежит именно оперативным подразделениям, которые выполняют задачи, связанные с обеспечением законности и правопорядка в исправительных учреждениях.

Напомним, что 12 марта свой профессиональный праздник отмечают работники уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России.

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