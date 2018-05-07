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Экономика

270 тысяч рублей долга по муниципальному контракту выплатила новоржевская администрация

В Новоржевском районе по требованию прокурора погашена задолженность по муниципальному контракту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства районная администрация с 2016 года не оплатила контракт с ООО «Газстрой» на выполнение работ по капитальному ремонт тепловых сетей в Новоржеве на общую сумму более 270 тыс. рублей.

В этой связи прокурор района внес в адрес главы муниципального образования представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных. Требования прокурора удовлетворены, имеющаяся задолженность по выполненному муниципальному контракту погашена в полном объеме. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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