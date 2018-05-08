Алексей Ляхов освобождён от должности Псковского природоохранного межрайонного прокурора
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 25.04.2018 №475-к советник юстиции Алексей Ляхов 8 мая освобожден от должности Псковского природоохранного межрайонного прокурора в связи с истечением срока полномочий.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры региона, исполнение обязанностей Псковского природоохранного межрайонного прокурора возложено на заместителя Алексея Ляхова советника юстиции Игоря Соловьева.