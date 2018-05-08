0
12:07
В полку прибыло: ПАИ-live с Ольгой Родиной
10:42
Репетиция парада в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
10:41
Начался ПАИ-live с Ольгой Родиной (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
10:30
Михаил Ведерников распорядился выделить деньги на ремонт кровли в Яммской школе
09:50
Буклеты «Улицы Героев» раздадут 8 мая в Великих Луках и 15 районах Псковской области
21:31
Выставка «Победители» открылась в Изборске
20:35
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днем Победы в Доме ветеранов
Еще новости
Общество

Обязательный экзамен по географии могут ввести для российских выпускников

В России для выпускников 9 и 11 классов могут ввести обязательный экзамен по географии. Об этом пишет газета «Известия».

Подготовленный рабочей группой под эгидой Русского географического общества (РГО) и Министерства образования и науки документ может быть принят до конца мая. Авторы аргументировали введение нового обязательного экзамена «высокой значимостью предмета для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи».

Пока школьники обязаны сдавать ГИА и ЕГЭ только по русскому языку и математике. Географию для сдачи выбирают порядка 20–22 тыс. выпускников в год, тогда как обществознание — 400 тысяч.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В полку прибыло: ПАИ-live с Ольгой Родиной
08 мая 2018
В полку прибыло: ПАИ-live с Ольгой Родиной
Репетиция парада в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08 мая 2018
Репетиция парада в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Начался ПАИ-live с Ольгой Родиной (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
08 мая 2018
Начался ПАИ-live с Ольгой Родиной (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Михаил Ведерников распорядился выделить деньги на ремонт кровли в Яммской школе
08 мая 2018
Михаил Ведерников распорядился выделить деньги на ремонт кровли в Яммской школе 5
Буклеты «Улицы Героев» раздадут 8 мая в Великих Луках и 15 районах Псковской области
08 мая 2018
Буклеты «Улицы Героев» раздадут 8 мая в Великих Луках и 15 районах Псковской области
Выставка «Победители» открылась в Изборске
07 мая 2018
Выставка «Победители» открылась в Изборске
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днем Победы в Доме ветеранов
07 мая 2018
Глава Пскова поздравил фронтовиков с Днем Победы в Доме ветеранов
Стал известен состав жюри фестиваля «Словенское поле – 2018»
07 мая 2018
Стал известен состав жюри фестиваля «Словенское поле – 2018»

Идет загрузка...