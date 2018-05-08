Обязательный экзамен по географии могут ввести для российских выпускников

09:41, 08 мая 2018, ПАИ

В России для выпускников 9 и 11 классов могут ввести обязательный экзамен по географии. Об этом пишет газета «Известия».

Подготовленный рабочей группой под эгидой Русского географического общества (РГО) и Министерства образования и науки документ может быть принят до конца мая. Авторы аргументировали введение нового обязательного экзамена «высокой значимостью предмета для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи».

Пока школьники обязаны сдавать ГИА и ЕГЭ только по русскому языку и математике. Географию для сдачи выбирают порядка 20–22 тыс. выпускников в год, тогда как обществознание — 400 тысяч.