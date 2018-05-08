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Общество

Россияне смогут переводить деньги в мессенджере через QR-код

В 2019 году россияне смогут переводить деньги по QR-коду через мессенджеры и социальные сети. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Центробанку.

Разработкой специального приложения занимается ассоциация «Финтех» при ЦБ. Приложение будет интегрировано в платформу быстрых платежей.

По словам экспертов, использование QR-кодов станет альтернативой переводам по номеру телефона. Нововведение, как подчеркнули специалисты, упростит работу пользователя с платформой быстрых платежей.

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