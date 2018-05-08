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Общество

Сотрудники псковского погрануправления приняли участие в торжественном митинге в писковской школе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области приняли участие в торжественном митинге, посвященном празднованию 73-й годовщины Победы, который состоялся в Писковской средней школе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе погрануправления. 

Именно в этой школе начался жизненный путь знаменитого пограничника, уроженца Псковской земли, контр-адмирала Александра Дианова, участника Великой Отечественной войны. Ученики и учителя также хранят память о Герое Советского Союза Александре Волкове, закрывшем своим телом амбразуру фашистского пулеметного дзота в 1944 году.

На школьном дворе собрались ветераны, дети войны, ученики школы и моряки Псковского дивизиона пограничных сторожевых кораблей, а также администрация района и выпускники образовательного учреждения, участники всероссийской акции «Бессмертный полк», члены военно-патриотического движения «Юнармия». Отметим, писковскому отряду юнармейцев 18 апреля было присвоено имя А. Дианова. 

Помимо участия в торжественном митинге сотрудники погрануправления провели урок мужества, в ходе которого рассказали об особенностях пограничной службы и продемонстрировали навыки обращения с оружием. Они пожелали учащимся мирного неба над головой, напомнив, что «в их руках – не только память народа, но и будущее всей страны».

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