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Общество

Буклеты «Улицы Героев» раздадут 8 мая в Великих Луках и 15 районах Псковской области

В Псковской области продолжается уличная акция «Улицы Героев», посвященная Дню Победы. Сегодня, 8 мая, волонтёры будут раздавать брошюру «Улицы Героев», выпущенную при поддержке врио губернатора Михаила Ведерникова в рамках проекта #Команда2018, в Куньинском, Усвятском, Псковском, Красногородском, Опочецком, Пушкиногорском, Невельском, Плюсском, Дедовичском, Бежаницком, Себежском, Великолукском, Новоржевском, Островском и Стругокрасненском районах, а также в Великих Луках.  

Напомним, в этой брошюре содержатся короткие рассказы о судьбах Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги во время Великой Отечественной войны, чьи имена были увековечены в названиях улиц населённых пунктов Псковской области.

График проведения акции по раздаче буклетов 8 мая

 

Район

Дата, время и место проведения акции

Куньинский район

8 мая, 12:00 – 14:00, Кунья, улица Дзержинского, дом 2, возле магазина «Тайфун», рядом с доской объявлений

Усвятский район

8 мая, Усвяты, перекрёсток улиц 40 лет Октября и 25 Октября (площадка возле МОУ «Усвятская средняя общеобразовательная школа»)

Псковский район

8 мая, 15:00 - 17:00, деревня Писковичи, площадка около торгового центра

Псковский район

8 мая, 15:00 – 17:00, деревня Родина, автобусная остановка

Псковский район

8 мая, 18:00 – 20:00, деревня Тямша, автобусная остановка

Псковский район

8 мая, 11:00 – 13:00, деревня Неелово, улица Новая, дом 9

Красногородский район

8 мая, Красногородск, улица Советская, возле домов 24 и 24а (у здания универмага и отделения ПАИ Сбербанк)

Опочецкий район

8 мая, 12:00-14:00, Опочка, улица Коммунальная, напротив библиотеки имени А. С. Пушкина

Пушкиногорский район

8 мая, 8:00 – 11:00, Пушкинские Горы, улица Ленина  (площадка у цветочного ларька)

Невельский район

8 мая, 12:00 – 14:00, Невель, улица Ленина, Центральное воинское захоронение

Плюсский район

8 мая, 12:00 - 14:00, Плюсса, улицы Комсомольская, Фадеева, Гнаровской

Дедовичский район

8 мая, 11:00 – 13:00, Дедовичи, улица Егорова, дом 10, площадь около торгового центра

Бежаницкий район

8 мая, 11:30 – 13:30, Бежаницы, улица Смольная, дом 17, у здания Центральной районной библиотеки

Себежский район

8 мая, 12:00 – 14:00, посёлок Идрица, площадь перед Домом культуры

Великолукский район

8 мая, 15:00 - 17:00 посёлок Дубрава-1

Великолукский район

8 мая, 9:00 - 11:00, деревня Переслегино

Новоржевский район

8 мая, 11:00 – 13:00, Новоржев, улица Пушкина, площадка около магазина «Магнит»

Великие Луки

8 мая, 16:00 - 18:00, площадь Калинина (у центрального рынка)

Великие Луки

8 мая, 16:00 - 18:00 площадь Рокоссовского (у театра)

Великие Луки

8 мая, 16:00 - 18:00, улица Некрасова, дом 2 – площадь Ленина (центральная аптека)

Великие Луки

8 мая, 16:00 - 18:00, проспект Ленина, дом 24  (кафе «Кофейня»)

Великие Луки

8 мая, 16:00 - 18:00, площадка перед торговым центром «Апельсин»

Великие Луки

8 мая, 16:00 - 18:00, проспект Гагарина, дом 89 (магазин «Пятерочка»)

Великие Луки

8 мая, 16:00 - 18:00, улица Ставского (аптека «36,6»)

Великие Луки

8 мая 16:00 — 18:00, Юбилейная площадь (плотина)

Островский район

8 мая, 12:00 – 14:00, Остров, площадь Клавы Назаровой

Островский район

8 мая, 12:00 – 14:00, Остров – 2, улица Шумейко, площадка около магазина «Магнит»

Островский район

8 мая, 12:00 – 14:00, Остров – 3, улица Фестивальная, напротив КПП верхнего ДО

Стругокрасненский район

8 мая, 12:00 – 14:00, Струги Красные, улица Советская, центральная площадь

С полным графиком по раздаче брошюр вплоть до 9 мая можно ознакомиться здесь >>>

 

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