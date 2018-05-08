«Фронтовые посылки» отправили псковские полицейские ветеранам

11:00, 08 мая 2018, ПАИ

Сотрудники УМВД России по Псковской области присоединились к благотворительной акции «Фронтовая посылка – ветерану Победы». Мероприятие ежегодно проводится по инициативе Псковского филиала Почты России и Совета ветеранов войны и труда города Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.

В рамках акции граждане и коллективы могут прийти в отделение почтовой связи и приобрести для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла необходимые товары народного потребления. Они будут упакованы во «фронтовые посылки» и переданы Совету ветеранов для вручения.

Представители УМВД России по Псковской области Наталья Скачкова, Сергей Иванчук и Виктория Поветкина посетили отделение Почты России и отправили для ветеранов «фронтовые посылки», собранные на средства полицейских.