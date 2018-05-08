Пенсионер на «Жигулях» сбил женщину в Великих Луках

10:15, 08 мая 2018, ПАИ

7 мая в 12:57 в Великих Луках у дома 37 по улице Ленина 65-летний водитель ВАЗ-21074 сбил 45-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по не регулируемому пешеходному переходу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП женщину с полученными травмами госпитализировали. Кроме того, 7 мая стражи порядка задержали на дорогах Псковской области 10 нетрезвых водителей.