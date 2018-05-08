Генеральная репетиция Парада Победы прошла в Пскове

10:40, 08 мая 2018, ПАИ

7 мая в Пскове на площади Ленина прошла репетиция Парада Победы: руководители служб города и области, 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии и УМВД России по городу Пскову отрабатывали слаженность действий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На репетиции присутствовали глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации города Александр Братчиков, заместитель главы администрации Александр Коновалов, начальник УГХ администрации города, и. о. заместитель главы администрации Алексей Захаров, командир 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии Игорь Каплий и председатель Государственного комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева.

С 19:00 на площади Ленина прошла репетиция 20-минутного плац-концерта, которым завершится Парад Победы. В этом году в плац-концерте будут задействованы стилизованные военные УАЗы и грузовик для придания сценам большей зрелищности.

Воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот» и юнармейцы отработали прохождение в составе колонны акций «Солдатский платок», «100 Героев Советского Союза», «Бессмертный полк». Часть воспитанников «Патриота» будут осуществлять встречу и сопровождение ветеранов до трибун и во время шествия. Им помогают курсанты ПЮИ, волонтеры.

Кроме того, полиция и ГИБДД отработали обеспечение безопасности людей на мероприятии. В УМВД отметили, что в оцеплении задействованы сотрудники ППС, участковые уполномоченные и народные дружинники.

В 21:00 началась тренировка военных: прохождение парадных коробок воинов Псковского гарнизона, воспитанников Псковского кадетского корпуса и военной техники. В этом году в парадном строю задействована 71 единица техники.

В ходе прогона было отработано движение автомобилей УАЗ, на которых перемещаются командующий парадом и принимающий его офицер, проверена работа звуковых систем, четкость и слаженность действий знаменной группы.

«Командир 76 дивизии ВДВ Игорь Каплий с командирами частей гарнизона отлично подготовили личный состав и боевую технику. Если 9 мая праздник пройдет на таком же уровне - будет здорово. Тысячи псковичей смогли оценить репетицию Парада и у всех отзывы только положительные», - подчеркнул Иван Цецерский.