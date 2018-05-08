Ремонт дороги Подборовье - Лопатово - Боровичи идет в Псковском районе

10:57, 08 мая 2018, ПАИ

В Псковской области начался ремонт еще одной региональной дороги, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет по транспорту. Дорожники приступили к асфальтированию участка трассы Подборовье - Лопатово - Боровичи. Он проходит через деревни Большое Загорье и Чудинково Псковского района.

Длина ремонтируемого дорожного отрезка составляет почти 6 километров. Здесь также восстанавливают водопропускные кюветы.

Ремонт выполняет региональное предприятие «Псковавтодор» в рамках работ по общему содержанию дорог, к которым организация на данном участке приступила в прошлом году. В этом году планируется завершить восстановление верхних слоев асфальтобетонного покрытия.

Напомним, что в Плюсском районе также идет ремонт участка региональной автодороги Заполье - Гдов.