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Общество

Автопробег прошел в преддверии Дня Победы в Плюсском районе

В канун празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Плюсском районе прошел традиционный автопробег, организатором которого выступила «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Историческая память». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Более 10 машин и несколько автобусов проехали по двум маршрутам: Плюсса – Посолодино – Комарово – Ореховно – Ляды и Плюсса – Заполье – Замошье – Малые Льзи.  Участники автопробега - ветераны и школьники, представители власти и общественности, партийцы посетили места воинских захоронений района, где почтили память героев минутой молчания и возложили венки к мемориалам и могилам павших воинов.

«Везде нас встречали местные жители, для них важно, что их деды и прадеды, которые отдали свою жизнь в бою за Родину, не забыты. И подрастающее поколение чтит память героев, подвиг которых служит для потомков примером отваги, чести и мужества», - сказал руководитель районного исполкома «Единой России» Виктор Федоров.

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