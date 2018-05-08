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Общество

Выездные приёмы граждан в мае проведет руководство СУ СК по Псковской области в Великих Луках и Бежаницах

В мае руководство Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области проведет выездные приемы граждан в Бежаницах и Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Так, 16 мая в 12:00 в Бежаницком межрайонном следственном отделе (улица Смольная, 20) прием будет проводить исполняющий обязанности руководителя следственного управления Андрей Токарев.

Также 22 мая в 14:00 заместитель руководителя следственного управления Дмитрий Больбух примет граждан в следственном отделе по Великим Лукам (улица Новосокольническая, 17б).

Добавим, что предварительная запись на прием осуществляется по телефону «прямой линии» следственного управления: 8(8112) 290-602.

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