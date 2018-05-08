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Общество

14 постановок «Эхо войны» в рамках проекта «Чтобы помнили» уже состоялись в Псковской области

В Псковской области прошли 14 мероприятий «Эхо войны» в рамках проекта «Чтобы помнили», который реализует общественная организация «Вечевой орден» совместно с региональным отделением общественного движения «Солдаты победы» на средства президентского гранта. Об этом рассказала руководитель «Вечевого ордена» Ольга Родина в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 8 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Ольги Родиной, 16 мая пройдут выступления в Острове, Идрице, Опочке. Также планируется посетить Великолукский район, Себеж, Псковский район. Она также подчеркнула, что, несмотря на то, что в заявке на грант были прописаны 12 выступлений, интерес к акции начал расти, и количество показов было увеличено. Финансирования на дополнительные выступления не хватает, но, как отметила Ольга Родина, участники проекта готовы продолжать.

«Готовы сотрудничать со всеми школами, со всеми районами», - заявила она и добавила, что специальной площадки для выступлений не требуется, это может быть пришкольная территория, парк.

Руководитель «Вечевого ордена» также подчеркнула, что проект не является реконструкцией, это – интерактивная площадка, а весь реквизит – не реконструкторский, от этого авторы уходили сознательно для того, чтобы актеры не чувствовали себя в 1940 годах. «Я пытаюсь стереть эту стену между зрителями и актерами. Зрители могут шагнуть в действие», - добавила Ольга Родина.

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