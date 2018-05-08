Ольга Родина: Некоторые сценки проекта «Эхо войны» рождаются прямо в поездках

12:36, 08 мая 2018, ПАИ

В рамках проекта «Чтобы помнили» волонтеры проводят в городах Псковской области акции «Эхо войны», в ходе которых воссоздают сцены событий Великой Отечественной войны, некоторые постановки рождаются прямо во время поездки к месту представления. Об этом сообщила руководитель общественной организации «Вечевой орден» Ольга Родина в эфире проекта ПАИ-live 8 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, в сценках играют студенты последних курсов Псковского областного колледжа искусств и Псковского государственного университета. «Я очень горжусь нашей молодежью», - заявила Ольга Родина.

Она перечислила некоторые сюжеты сценок: девочка, потерявшаяся во время блокады, ищет маму; танкист рассказывает, как нарвались на засаду и горели в танке; разведчик вспоминает, как ходил в разведку; девушка ждет парня с фронта, получает похоронку и друг рассказывает, как он погиб; девушка-санитар тащит раненого бойца и просит у зрителей помощи, воды.

Напомним, что проект «Чтобы помнили», приуроченный ко Дню Победы, реализует «Вечевой орден» совместно с региональным отделением общественного движения «Волонтёры Победы» на средства президентского гранта.