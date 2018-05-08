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Ольга Родина: «Волонтёры Победы» работают в Псковской области круглый год

Региональное отделение общественного движения «Волонтёры Победы» работает круглый год, а не только в преддверии 9 мая. Об этом заявила руководитель общественной организации «Вечевой орден» Ольга Родина в прямом эфире проекта ПАИ-live.

Так она прокомментировала комментарий читателя ПАИ о том, что внимание живым ветеранам, местам захоронения бойцов и поисковой работе нужно уделять не только в День Победы. «Я с этим тезисом живу последние три года», - сказала Ольга Родина и добавила, что главный девиз «Волонтеров Победы» – «Не только 9 мая».

Ольга Родина утонила, что волонтёры организации каждый месяц проводят различные акции, круглый год поддерживают ветеранов. «Мы работаем весь год, не прекращая ни на один месяц», - подчеркнула она.

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