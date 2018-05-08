0
17:30
Парад войск Псковского гарнизона можно будет увидеть 9 мая в региональном эфире телеканала «Россия-24»
17:22
На маникюр отправили организаторы конкурсанток «Миссис Псков – 2018»
15:31
Михаил Ведерников поздравил вдову участника войны с новосельем
15:12
Около 1,5 млн рублей потратят на ремонт псковского Центра дистанционного сопровождения детей
14:08
Поздравления с 9 мая от Михаила Ведерникова и брошюры «Улицы Героев» получили ветераны в Новосокольниках
14:05
Собачья работа № 8: Забытые герои фронта
13:21
Памятник «Советскому солдату-победителю от благодарных потомков» открыли в Гдовском районе
Еще новости
Общество

Более 40 волонтеров примут участие в организации шествия «Бессмертного полка» в Пскове

В День Победы в Пскове в организации шествия «Бессмертного полка» примут участие более 40 волонтеров. Об этом заявила руководитель общественной организации «Вечевой орден» Ольга Родина в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 8 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, в волонтеры идут не только студенты, а также взрослые. Поделившись на несколько команд, они будут обеспечивать обрамление полка, помогать в выстраивании людей рядами. Ольга Родина отметила, что на шествие запрещено приносить флаги и корпоративную символику, так как их не уместно использовать. «Давайте сделаем именно шествие ветеранов, покажем им наши сегодняшние праздники, как мы сегодня умеем радоваться», - призвала она.

Кроме того, Ольга Родина подчеркнула, что по оформлению плакатов ограничений нет, а в их распечатке готова помочь Псковская автошкола ДОСААФ. Она также поблагодарила псковичей, которые участвуют в шествии и отметила, что они «ведут себя необычайно достойно».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Парад войск Псковского гарнизона можно будет увидеть 9 мая в региональном эфире телеканала «Россия-24»
08 мая 2018
Парад войск Псковского гарнизона можно будет увидеть 9 мая в региональном эфире телеканала «Россия-24»
На маникюр отправили организаторы конкурсанток «Миссис Псков – 2018»
08 мая 2018
На маникюр отправили организаторы конкурсанток «Миссис Псков – 2018»
Михаил Ведерников поздравил вдову участника войны с новосельем
08 мая 2018
Михаил Ведерников поздравил вдову участника войны с новосельем
Около 1,5 млн рублей потратят на ремонт псковского Центра дистанционного сопровождения детей
08 мая 2018
Около 1,5 млн рублей потратят на ремонт псковского Центра дистанционного сопровождения детей
Поздравления с 9 мая от Михаила Ведерникова и брошюры «Улицы Героев» получили ветераны в Новосокольниках
08 мая 2018
Поздравления с 9 мая от Михаила Ведерникова и брошюры «Улицы Героев» получили ветераны в Новосокольниках
Памятник «Советскому солдату-победителю от благодарных потомков» открыли в Гдовском районе
08 мая 2018
Памятник «Советскому солдату-победителю от благодарных потомков» открыли в Гдовском районе
В полку прибыло: ПАИ-live с Ольгой Родиной
08 мая 2018
В полку прибыло: ПАИ-live с Ольгой Родиной
Репетиция парада в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
08 мая 2018
Репетиция парада в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...