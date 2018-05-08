Более 40 волонтеров примут участие в организации шествия «Бессмертного полка» в Пскове

13:35, 08 мая 2018, ПАИ

В День Победы в Пскове в организации шествия «Бессмертного полка» примут участие более 40 волонтеров. Об этом заявила руководитель общественной организации «Вечевой орден» Ольга Родина в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 8 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По ее словам, в волонтеры идут не только студенты, а также взрослые. Поделившись на несколько команд, они будут обеспечивать обрамление полка, помогать в выстраивании людей рядами. Ольга Родина отметила, что на шествие запрещено приносить флаги и корпоративную символику, так как их не уместно использовать. «Давайте сделаем именно шествие ветеранов, покажем им наши сегодняшние праздники, как мы сегодня умеем радоваться», - призвала она.

Кроме того, Ольга Родина подчеркнула, что по оформлению плакатов ограничений нет, а в их распечатке готова помочь Псковская автошкола ДОСААФ. Она также поблагодарила псковичей, которые участвуют в шествии и отметила, что они «ведут себя необычайно достойно».