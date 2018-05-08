Пяти тысяч рублей лишилась великолучанка, желая снять квартиру

11:27, 08 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках местная жительница лишилась пяти тысяч рублей, желая снять квартиру. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

7 мая в Великих Луках женщина заинтересовалась в Интернете объявлением о сдаче квартиры и позвонила по указанному телефону. Собеседница представилась сотрудником агентства недвижимости и попросила перевести пять тысяч рублей. Великолучанка перевела деньги, но женщина перестала выходить с ней на связь.

Девушка обратилась за содействием в полицию. Сейчас сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки выясняют все обстоятельства произошедшего.