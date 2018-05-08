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Общество

В полку прибыло: ПАИ-live с Ольгой Родиной

Сегодня, 8 мая, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стала руководитель общественной организации «Вечевой орден» Ольга Родина.

В интервью Псковскому агентству информации она рассказала о проведении в Пскове торжественного шествия «Бессмертный полк», о возможности бесплатно подготовить для этой акции фотографию фронтовика, напомнила, какие песни смогут исполнить участники во время шествия, раскрыла детали подготовки театрализованных постановок сцен времен Великой Отечественной войны, которые «Вечевой орден» делает совместно с региональным отделением общественного движения «Солдаты победы» в рамках проекта «Чтобы помнили», и разъяснила, почему во время постановок актеры используют военную форму без погон.

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