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Спорт

117 псковичей получат золотые значки ГТО

117 жителей Псковской области, выполнившие нормативы ГТО, получат золотые знаки отличия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Очередной Приказ «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» подписал министр спорта России Павел Колобков. В приказ вошли граждане Российской Федерации, успешно выполнившие испытания комплекса ГТО по итогам тестирования в период с 1 января по 31 марта, всего 38 тыс. 950 человек.

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