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Общество

Движение по улице Кузнецкой в Пскове будет закрыто 8 мая с 15:45

Сегодня, 8 мая, с 15:45 до 17:15 в Пскове будет закрыто движение по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

Автобусы маршрутов №№ 2, 16 проследуют по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее  - по улице Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлениях. Автобусы № 6 пустят по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), дальше -  по улице Советской Армии и далее по маршруту без заезда на вокзал в прямом и обратном направлениях.

Автобус № 19 рейсом на 16:00 с Цементного склада поедет на вокзал по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка») и до улицы Вокзальной, а № 8 -  тем же маршрутом, но до вокзала. Рейсы «восьмёрки» от вокзала на 15:43 и  от Октябрьского проспекта на 15:38 и 15:57 отменены.

Автобусы № 8а из «Пристани» рейсом на 15:57 проследует по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), улице Вокзальной на вокзал.

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