100 псковичей приняли участие в соревнованиях на Кубок губернатора в Острове

13:49, 08 мая 2018, ПАИ

Подведены итоги Спартакиады молодежи Псковской области допризывного возраста и соревнований по многоборью ВФСК ГТО на Кубок губернатора. Как сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки региона, соревнования прошли в Острове, в них приняли участие 100 человек в составе 10 команд.

В программу состязаний входили областной смотр физической подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе с параллельным выполнением нормативов многоборья ВФСК ГТО «В здоровом теле – здоровый дух»: стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты 700 граммов, бег – 60, 100, 3000 метров, прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега, подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине. Также прошли соревнования по военной подготовке - разборка и сборка автомата (на время), строевая подготовка в составе команды.

В общекомандном первенстве лидером стал Невельский район, второе место занял Островский район, третье – Дедовичский.