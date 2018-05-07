0
17:21
Клуб «Планка Фитнес» приглашает псковичек на встречу, посвященную тренировкам до и во время беременности
11:54
Шахматы от Михаила Ведерникова выиграла команда Псковского педагогического комплекса
09:31
Соревнования по спортивному ориентированию «Мемориал Александра Матросова» проходят в Псковской области
17:56
Открытие Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:32
В Порхове прошел спортивно-развлекательный фестиваль под эгидой «Единой России»
14:46
«Псков-747» впервые в сезоне сыграл дома вничью
12:56
Депутат Псковоблсобрания развернул флаг с гербом Псковской области на вершине Эльбруса
Еще новости
Спорт

100 псковичей приняли участие в соревнованиях на Кубок губернатора в Острове

Подведены итоги Спартакиады молодежи Псковской области допризывного возраста и соревнований по многоборью ВФСК ГТО на Кубок губернатора. Как сообщили Псковскому агентству информации в центре спортивной подготовки региона, соревнования прошли в Острове, в них приняли участие 100 человек в составе 10 команд.

В программу состязаний входили областной смотр физической подготовки граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе с параллельным выполнением нормативов многоборья ВФСК ГТО «В здоровом теле – здоровый дух»: стрельба из пневматической винтовки, метание гранаты 700 граммов, бег – 60, 100, 3000 метров, прыжок в длину с места, прыжок в длину с разбега, подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лежа на спине. Также прошли соревнования по военной подготовке - разборка и сборка автомата (на время), строевая подготовка в составе команды.

В общекомандном первенстве лидером стал Невельский район, второе место занял Островский район, третье – Дедовичский.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Клуб «Планка Фитнес» приглашает псковичек на встречу, посвященную тренировкам до и во время беременности
07 мая 2018
Клуб «Планка Фитнес» приглашает псковичек на встречу, посвященную тренировкам до и во время беременности
Шахматы от Михаила Ведерникова выиграла команда Псковского педагогического комплекса
07 мая 2018
Шахматы от Михаила Ведерникова выиграла команда Псковского педагогического комплекса
Соревнования по спортивному ориентированию «Мемориал Александра Матросова» проходят в Псковской области
06 мая 2018
Соревнования по спортивному ориентированию «Мемориал Александра Матросова» проходят в Псковской области
Открытие Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
05 мая 2018
Открытие Чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Порхове прошел спортивно-развлекательный фестиваль под эгидой «Единой России»
05 мая 2018
В Порхове прошел спортивно-развлекательный фестиваль под эгидой «Единой России»
«Псков-747» впервые в сезоне сыграл дома вничью
05 мая 2018
«Псков-747» впервые в сезоне сыграл дома вничью
Депутат Псковоблсобрания развернул флаг с гербом Псковской области на вершине Эльбруса
05 мая 2018
Депутат Псковоблсобрания развернул флаг с гербом Псковской области на вершине Эльбруса
Антонина Грачева - о самых интересных моментах подготовки участниц «Мисс Супер фитнес 2018»
04 мая 2018
Антонина Грачева - о самых интересных моментах подготовки участниц «Мисс Супер фитнес 2018»

Идет загрузка...