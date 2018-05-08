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Общество

Больше всего вакансий в Псковской области имеется в сферах «Продажи» и «Рабочий персонал»

В Псковской области больше всего предложений о работе сосредоточено в сферах «Продажи» и «Рабочий персонал», по 27% от общего числа вакансий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании HeadHunter, специалисты которой проанализировали 1 тыс. 384 вакансии в период с 1 по 30 апреля.

Работу также предлагают в сферах «Производство» (16%) и «Строительство, недвижимость» (14%).

Что касается соискателей из Псковской области, то большую часть резюме на портале составляют специалисты из областей «Продажи» (24%), «Начало карьеры, студенты» (14%), «Административный персонал» и «Производство» (по 7%).

В начале мая на самую высокую оплату труда – до 300 000 рублей – может рассчитывать региональный представитель.

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