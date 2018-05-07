«Президентские состязания» пройдут в Пушкинских Горах 15-16 мая
Областные спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» пройдут в посёлке Пушкинские Горы 15-16 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Программа соревнований:
15 мая, вторник
До 11:50 - Заезд команд. Размещение (турбаза «Пушкиногорье»)
9:30-12:10 - Комиссия по допуску участников (административный корпус, холл 1 этажа)
12:30 - Совещание представителей команд и судей. Жеребьевка (актовый зал)
13:00-14:00 - Обед (турбаза «Пушкиногорье»)
14:20 - Торжественное открытие соревнований (стадион Пушкиногорской школы-интерната)
14:40-19:20 - Начало соревнований (стадион Пушкиногорской СОШ). Включены наклон вперед из положения сидя, поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд, сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки), подтягивание на перекладине (юноши), прыжок в длину с места, бег 60 м, бег 1000 м. Команды выступают по жеребьевке
19:30-20:00 - Ужин
20:10-21:50 - Творческий конкурс «О, спорт, ты покоряешь все высоты и заставляешь Родину любить» (турбаза «Пушкиногорье»)
21:50 - Совещание с представителями команд
16 мая, среда
8:30-9:00 - Завтрак
9:10 - Теоретический конкурс (турбаза «Пушкиногорье»)
10:20-11:50 - Продолжение соревнований (стадион Пушкиногорской СОШ) Включены эстафетный бег среди городских и сельских школ. Команды выступают по жеребьевке
12:00-13:00 - Обед
13:00 - Торжественное закрытие соревнований
13:30 - Отъезд команд