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«Президентские состязания» пройдут в Пушкинских Горах 15-16 мая

Областные спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» пройдут в посёлке Пушкинские Горы 15-16 мая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Программа соревнований:

15 мая, вторник

До 11:50 - Заезд команд. Размещение (турбаза «Пушкиногорье»)

9:30-12:10 - Комиссия по допуску участников (административный корпус, холл 1 этажа)

12:30 - Совещание представителей команд и судей. Жеребьевка (актовый зал)                                                                                                 

13:00-14:00 - Обед  (турбаза «Пушкиногорье»)

14:20 - Торжественное открытие соревнований (стадион Пушкиногорской школы-интерната)

14:40-19:20 - Начало соревнований (стадион Пушкиногорской СОШ). Включены наклон вперед из положения сидя, поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 секунд, сгибание и разгибание рук в упоре лежа  (девушки), подтягивание на перекладине (юноши), прыжок в длину с места, бег 60 м, бег 1000 м. Команды выступают по жеребьевке 

19:30-20:00 - Ужин

20:10-21:50 - Творческий конкурс «О, спорт, ты покоряешь все высоты и заставляешь Родину любить» (турбаза «Пушкиногорье»)

21:50 - Совещание с представителями команд        

16 мая, среда

8:30-9:00 - Завтрак

9:10 - Теоретический конкурс (турбаза «Пушкиногорье»)

10:20-11:50 - Продолжение соревнований (стадион Пушкиногорской СОШ)                                Включены эстафетный бег среди городских и сельских школ. Команды выступают по жеребьевке                                                  

12:00-13:00 - Обед

13:00 - Торжественное закрытие соревнований                   

13:30 - Отъезд команд   

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