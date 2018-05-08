Двух нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Пскове 7 мая

12:30, 08 мая 2018, ПАИ

В Пскове полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

7 мая около 21:00 у дома по улице Николая Васильева стражи порядка остановили автомашину ВАЗ-21150, которой управлял нетрезвый 30-летний горожанин.

В 23:00 полицейские задержали еще одного пьяного водителя. 50-летний житель Псковского района следовал на автомобиле ВАЗ-21093, находясь в состоянии алкогольного опьянения. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.