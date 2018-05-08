Памятник «Советскому солдату-победителю от благодарных потомков» открыли в Гдовском районе

13:21, 08 мая 2018, ПАИ

8 мая в деревне Верхоляне Гдовского района состоялось открытие памятника «Советскому солдату-победителю от благодарных потомков». Он установлен в Роще памяти. В церемонии принял участие врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что народ трепетно хранит память о прошедшей войне, открываются всё новые исторические и героические страницы Великой Отечественной войны. В этом, подчеркнул он, огромная заслуга добровольцев поисковых отрядов. «Насколько это сложная работа, я убедился сам, когда посещал областную «Вахту памяти», - сказал Михаил Ведерников.

«9 мая - это праздник со слезами на глазах, он символизирует великий дух нашего народа. Низкий поклон ветеранам за то, что отвоевали Родину, за то, что отстраивали города в послевоенное время. Желаю всем здоровья и мирного неба над головой», - обратился к присутствующим глава региона.

Представитель Российского военно-исторического общества, член Совета Федерации Сергей Митин назвал символичным тот факт, что открытие памятника воину-спасителю проходит накануне 9 мая. «Искренние слова благодарности нашим ветеранам», - добавил он.

Глава Гдовского района Юрий Павлов подчеркнул, что 9 гдовичей являются героями Советского Союза и полными кавалерами ордена славы. «За тысячу лет на Гдовской земле не осталось клочка, на котором бы не пролилась кровь. И памятник — это дань памяти всем кто воевал, защищал нашу Родину, и, в частности, погибшим неизвестным солдатам», - отметил он.

Еще один представитель Российского военно-исторического общества Алексей Кондратьев от имени председателя РВИО поздравил всех с наступающим праздником Победы и с открытием памятника. «Памятник напоминает о бессмертном подвиге нашего народа», - подчеркнул он.

«Мы должны хранить память об этой войне, это наш завет и наша ментальность», - заявил председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области Александр Голышев. Он также отметил, что это уже 4 памятник, подаренный РВИО Псковской области.

Руководитель поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрей Нудьга напомнил, что во время войны погибли более 7 тысяч солдат из защищавшей Гдов 118-й стрелковой дивизии, и памятник будет напоминать об их подвиге. «Победа начала коваться в небольших сражениях и пусть даже не побеждали, но задержать врага в первое время на час, на два было очень важно. Вечная память нашим воинам», - сказал он.

Рядом с новым монументом состоялось перезахоронение останков семи неизвестных воинов. Их поднял поисковый отряд «Неизвестный солдат» в сентябре 2017 года во время шестой районной «Вахты памяти» недалеко от поселка Ямм.

Епископ Гдовский, викарий Псковской епархии Фома отслужил литию по погибшим. Он отметил, что ни одно государство не положило на алтарь Победы столько человеческих душ. «Мы должны помнить их, учиться их подвигу. Народ, незнающий своего прошлого, не имеет будущего», - заявил священнослужитель.

Завершилась церемония возложением цветов к открывшемуся памятнику.