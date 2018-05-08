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Общество

Более 26 тысяч отжиманий планируется выполнить в рамках акции «Рекорд победы» в Пскове

9 мая в 13:00 в Пскове на стадионе «Машиностроитель» при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации города состоится международная патриотическая акция «Рекорд победы». Об этом Псковскому агентству информации сообщил руководитель общественного молодежного движения «Здоровое поколение» Владимир Федоров.

Всем участникам организаторы предложат совместными усилиями выполнить 26 тыс. 663 отжимания - 1 раз за каждый день, прожитый под мирным небом. При этом все участники будут разделены на группы по 20 человек, в которых они и будут выполнять свои подходы по 20 отжиманий (девушкам разрешается приседать), то есть 400 отжиманий с группы за один подход. Как отметили организаторы, за все время проведения акции каждый выполняет порядка 450-500 отжиманий.

Кроме того, для всех участников и зрителей будет проведена разминка под руководством инструктора одного из фитнес-клубов города Пскова Ольги Михайловой, а также каждый участник получит «знаменитые» перчатки для выполнения отжиманий.

Организатором акции выступает молодежное движение «Здоровое поколение» совместно со «STREET WORKOUT».

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