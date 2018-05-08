На 262 млн рублей снизила комиссия при Росреестре кадастровую стоимость 44 земельных участков в Псковской области в апреле

15:09, 08 мая 2018, ПАИ

В апреле в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Псковской области поступили 40 заявлений о снижении соответствующей цены 67 земельных участков в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного ведомства.

В ходе изучения заявлений и представленных к ним документов комиссией были приняты решения об определении кадастровой стоимости 44 земельных участков в размере рыночной. В результате этого суммарная кадастровая стоимость, составлявшая на момент оспаривания 463 млн рублей была снижена до 200 млн 900 тысяч рублей. Общая стоимость уменьшена на 262 млн 100 тысяч рублей.

Отмечается, что 23 заявления были отклонены в связи с несоответствием отчетов об оценке требованиям действующего законодательства, а также отсутствием подтверждения использования недостоверных сведений при проведении работ по определению кадастровой стоимости.

В псковском Росреестре напомнили, что ведомство не проводит кадастровую оценку объектов недвижимости, но участвует в ее исправлении, если у правообладателей есть сомнения в ее правильности. Кадастровую стоимость объектов недвижимости определяют независимые оценщики, а утверждают региональные и местные органы власти. В случае несогласия с оценкой оспорить эти результаты можно в суде или в специальных комиссиях по оспариванию, созданных при управлениях Росреестра во всех регионах России.

Вся необходимая информация о порядке обращения в комиссию и результатах оспаривания кадастровой стоимости (протоколы заседаний комиссии, решения) в Псковской области размещена на портале Росреестра в рубрике «Кадастровая оценка».