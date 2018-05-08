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Общество

Сотрудники аварийно-спасательной службы очистили от мусора улицу Юбилейную в Пскове

8 мая сотрудники аварийно-спасательной службы Псковской области вышли на уборку территории по улице Юбилейной в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Начался субботник с построения, на котором каждому были поставлены задачи. После спасатели очистили территорию от стеклянных, жестяных банок, полиэтиленовых пакетов и прочего мусора.

По словам участников субботника, подобные мероприятия очень полезны для поддержания чистоты и порядка в городе.

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