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Общество

Поздравления с 9 мая от Михаила Ведерникова и брошюры «Улицы Героев» получили ветераны в Новосокольниках

В Новосокольниках ветераны Великой Отечественной войны получили поздравление с 9 мая от врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также буклеты «Улицы Героев».

НОВОСОКОЛЬНИКИ:

Напомним, что сегодня, 8 мая, раздача брошюр «Улицы Героев» проходит сегодня в 15 районах региона, в частности в Куньинском, Усвятском, Псковском, Красногородском, Опочецком, Пушкиногорском, Невельском, Плюсском, Дедовичском, Бежаницком, Себежском, Великолукском, Новоржевском, Островском и Стругокрасненском районах, а также в Великих Луках. 

БЕЖАНИЦЫ:

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ:

ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ:

Напомним, в этой брошюре содержатся короткие рассказы о судьбах Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги во время Великой Отечественной войны, чьи имена были увековечены в названиях улиц населённых пунктов Псковской области. Изданы брошюры при поддержке врио губернатора Михаила Ведерникова в рамках проекта #Команда2018. 

С полным графиком по раздаче брошюр вплоть до 9 мая можно ознакомиться здесь >>>

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