Поздравления с 9 мая от Михаила Ведерникова и брошюры «Улицы Героев» получили ветераны в Новосокольниках
В Новосокольниках ветераны Великой Отечественной войны получили поздравление с 9 мая от врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также буклеты «Улицы Героев».
НОВОСОКОЛЬНИКИ:
Напомним, что сегодня, 8 мая, раздача брошюр «Улицы Героев» проходит сегодня в 15 районах региона, в частности в Куньинском, Усвятском, Псковском, Красногородском, Опочецком, Пушкиногорском, Невельском, Плюсском, Дедовичском, Бежаницком, Себежском, Великолукском, Новоржевском, Островском и Стругокрасненском районах, а также в Великих Луках.
БЕЖАНИЦЫ:
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ:
ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ:
Напомним, в этой брошюре содержатся короткие рассказы о судьбах Героев Советского Союза, получивших это звание за подвиги во время Великой Отечественной войны, чьи имена были увековечены в названиях улиц населённых пунктов Псковской области. Изданы брошюры при поддержке врио губернатора Михаила Ведерникова в рамках проекта #Команда2018.
С полным графиком по раздаче брошюр вплоть до 9 мая можно ознакомиться здесь >>>