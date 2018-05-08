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Общество

Память погибших воинов почтили псковичи в сквере у Дома офицеров

8 мая, в День памяти и примирения, в Пскове в сквере у Дома офицеров у памятника воинам, погибшим во второй половине XX столетия, прошли торжественно-траурный митинг и богослужение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, почтить память погибших воинов пришли воспитанники детского сада и учащиеся общеобразовательной школы № 5, студенты медицинского училища, воспитанники клуба «Патриот», местные жители.

Заупокойную литию в память о погибших совершил настоятель воинского храма Святого Благоверного Великого князя Александра Невского митрофорный протоиерей Олег Тэор.

Перед собравшимися выступили глава Пскова Иван Цецерский, гвардии рядовой наводчик 234-го гвардейского десантной-штурмового Черниговского полка имени Александра Невского Даниил Чабанов.

«Мы знаем о событиях Великой Отечественной войны из документальных фильмов, рассказов наших уважаемых ветеранов. Огромная воля к Победе, беззаветная любовь к родине - вот что двигало теми, кто подарил нам свободу», - сказал глава города, обращаясь к участникам митинга. «Мы должны помнить и о подвиге тружеников тыла, которые вместе с фронтовиками ковали нашу победу. Помнить и ценить то, что над нами теперь мирное небо, и наш долг теперь - своим трудом и учебой сегодня сделать все, чтобы наша страна развивалась», - добавил глава Пскова.

После выступлений участники митинга почтили память павших минутой молчания, прозвучал ружейный салют, и прошло возложение гирлянды и цветов.

Всего сотрудники Дома офицеров организовали 20 митингов в местах массовых захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

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