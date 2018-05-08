Торжественные митинги к Дню Победы провел Псковский молодежный центр

16:25, 08 мая 2018, ПАИ

8 мая Псковский городской молодежный центр провел торжественные митинги, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили Псковскому агентству информации в городском молодежном центре, память работников льнокомбината, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили депутат Псковской городской Думы Сергей Федоров, представители администрации Пскова, ветеран Великой Отечественной войны, подполковник в отставке Федор Золотарев, руководство и учащиеся школы № 3, воины Псковского военного гарнизона. Почетный караул несли воспитанники центра внешкольной работы «Патриот».

Депутат Сергей Федоров выразил благодарность поколению победителей и назвал священным долгом соотечественников помнить и чтить подвиг своих предков. Ветеран Федор Золотарев поделился с участниками митинга воспоминаниями о ключевых событиях военной истории. Он также отметил, что современная молодежь искренна в своих патриотических чувствах, и поблагодарил за внимание к главному празднику страны. К поздравлениям также присоединился заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Николай Иванов.

У Мемориального комплекса «Памятник партизанам» участники митинга отметили особую роль партизанского движения в Псковской области. Депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин пожелал собравшимся, чтобы «небо над нашей страной было мирным как можно дольше, а новые поколения никогда не увидели войны». Вера Щелканова, которая встретила войну в возрасте 13 лет, рассказала школьникам о том, как подростки трудились в захваченном фашистами Пскове, и о партизанской борьбе с оккупантами.

У памятных знаков в Пскове возложены гирлянды воинской славы. Память павших почтили минутой молчания. В честь воинов-освободителей прогремел оружейный салют.