Мероприятия к Дню Победы прошли в «Псковэнерго»

14:38, 08 мая 2018, ПАИ

Накануне 9 мая в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» прошли памятные мероприятия, приуроченные к празднованию 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Сотрудники «Псковэнерго» поздравили на дому ветеранов войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и малолетних узников, строивших в послевоенные годы псковскую энергосистему. Сегодня в регионе проживают 26 ветеранов энергетики, которые своим личным участием приближали Великую Победу. Всем этим пожилым людям «Псковэнерго» оказывает персональную поддержку. С ними постоянно поддерживается контакт и ведется социальная работа. Это, в частности, оказание материальной помощи, поздравления с юбилеями и знаменательными датами, а также организация встреч с работниками предприятия.

Сегодня в центральном офисе силами сотрудников энергокомпании были организованы литературно-музыкальная постановка и тематический концерт военной песни в исполнении вокально-хорового коллектива «Псковэнерго» «Вдохновение». В начале торжественной встречи трудовой коллектив приветствовал директор «Псковэнерго» Константин Михайлов. Он поздравил собравшихся коллег с Днем Победы и от имени всех энергетиков предприятия поблагодарил ветеранов за их ратный и трудовой подвиг.

После окончания праздничного концерта сотрудники энергокомпании вместе с ветераном Великой Отечественной войны, первым диспетчером Псковских электрических сетей Генрихом Павловичем Татарниковым возложили цветы к Мемориалу у могилы Неизвестного солдата в Пскове. В этот момент Генриха Павловича окружили школьники, которые с детской непосредственностью благодарили живого свидетеля и участника страшных боев за Великую Победу.

В мае 1945 года Генрих Татарников встретил день Победы в Венгрии, рядовым 331 артиллерийского гвардейского минометного полка. После войны последовали еще шесть лет армейской службы, учеба в Калининградском энергетическом техникуме и работа на Казанской ТЭЦ. Затем был переезд в Псков. В начале 1960-х годов Генрих Татарников стоял у истоков создания диспетчерской службы Псковских электрических сетей, в 1964 году он стал первым начальником диспетчерской службы предприятия. Псковской электроэнергетике Генрих Татарников посвятил более 40 лет своей трудовой деятельности.

Сегодня во всех районах области работники производственных отделений электрических сетей «Псковэнерго» также возлагают цветы и венки к воинским мемориалам и памятникам на местах захоронений солдат Великой Отечественной войны.