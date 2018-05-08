Около 88 тонн санкционной продукции задержали пограничники в Псковской области

16:17, 08 мая 2018, ПАИ

Порядка 88 тонн сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В Усвятском районе пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу около 44 тонн яблок украинского происхождения. Водители двух грузовых автомобилей, граждане Российской Федерации, планировали обманным путем ввезти товар в Россию под предлогом следования транзитом из Украины в Белоруссию. Кроме того, они не смогли предъявить фитосанитарные сертификаты, подтверждающие качество продукции.

Позже в Невельском районе сотрудники Управления задержали еще два грузовых автомобиля, в которых граждане РФ незаконно перевозили 44 тонны замороженных овощей и ягод: стручковую фасоль, капусту брокколи, вишню и черную смородину. По товарно-транспортной накладной, этот груз был произведен на территории Польши и предназначался для реализации в Москве, но необходимые сертификаты у водителей, как и в первом случае, отсутствовали.

Общая оценочная стоимость всей задержанной продукции превысила 7,5 миллионов рублей.

Весь задержанный груз и водители автомобилей в установленном законодательством Российской Федерации порядке переданы специалистам Псковской таможни для проведения проверочных мероприятий и принятия решения.