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Общество

Около 88 тонн санкционной продукции задержали пограничники в Псковской области

Порядка 88 тонн сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации, задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В Усвятском районе пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через границу около 44 тонн яблок украинского происхождения. Водители двух грузовых автомобилей, граждане Российской Федерации, планировали обманным путем ввезти товар в Россию под предлогом следования транзитом из Украины в Белоруссию. Кроме того, они не смогли предъявить фитосанитарные сертификаты, подтверждающие качество продукции.

Позже в Невельском районе сотрудники Управления задержали еще два грузовых автомобиля, в которых граждане РФ незаконно перевозили 44 тонны замороженных овощей и ягод: стручковую фасоль, капусту брокколи, вишню и черную смородину. По товарно-транспортной накладной, этот груз был произведен на территории Польши и предназначался для реализации в Москве, но необходимые сертификаты у водителей, как и в первом случае, отсутствовали.

Общая оценочная стоимость всей задержанной продукции превысила 7,5 миллионов рублей.

Весь задержанный груз и водители автомобилей в установленном законодательством Российской Федерации порядке переданы специалистам Псковской таможни для проведения проверочных мероприятий и принятия решения.

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