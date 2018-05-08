Около 1,5 млн рублей потратят на ремонт псковского Центра дистанционного сопровождения детей

15:12, 08 мая 2018, ПАИ

Определен подрядчик по капитальному ремонту помещений в отделении ранней помощи «Лим-по-по», в котором разместится Центр дистанционного сопровождения детей с особенностями развития. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на ремонт будет потрачено порядка 1,5 млн рублей, сейчас идет процедура заключения контракта с подрядчиком.

По результатам конкурса ремонтом второго этажа здания на улице Стахановской, 12 в Пскове займется местная организация. Сэкономленные в результате торгов средства (более 350 тысяч рублей) планируется направить на совершенствование системы безопасности.

Напомним, решение о выделении средств на ремонт помещений принял временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников. В отремонтированные помещения «Лим-по-по» переедут специалисты дистанционного сопровождения детей с особенностями развития. Сейчас они находятся в другом здании на улице Вокзальной и вынуждены ездить на занятия к воспитанникам. В настоящее время они оказывают помощь 116 детям и их семьям, а также дают методические консультации педагогам из разных школ области.

Здесь же будет располагаться региональный ресурсный центр сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и их семей. Отделение ранней помощи «Лим-по-по» является одним из подразделений Центра лечебной педагогики, где оказывается помощь детям с особыми возможностями здоровья в возрасте до 4 лет. Недавно в нем открылись четыре новые группы кратковременного пребывания малышей.