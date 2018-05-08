Траурный митинг прошел у мемориала первых жертв фашистской оккупации Пскова

17:56, 08 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 8 мая, на площади Ленина глава Пскова Иван Цецерский возложил цветы к мемориалу памяти первых жертв фашистской оккупации города в 1941 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В траурном митинге приняли участие ветераны, студенты Псковского государственного университета, воспитанники центра «Патриот», военнослужащие Псковского гарнизона.

Иван Цецерский в своем обращении к участникам церемониала отметил, что Псков был оккупирован фашистами одним из первых городов страны и освобожден одним из последних. «В годы оккупации Псковщина стала партизанским краем. На защиту своей земли поднялись все, кто мог держать в руках оружие. 27 млн погибших - такова цена Великой Победы. Ценой своих жизней добывали победу в тяжелейших боях наши земляки, чтобы мы могли жить, учиться, трудиться, созидать», - подчеркнул он.

Глава города напомнил участникам митинга, что на месте, где сейчас стоит памятный знак, в августе 1941 года были расстреляны первые ни в чем не повинные жители города. «Но даже такими методами фашистам не удалось сломить советских людей, и мы сегодня гордимся тем, что мы потомки победителей самого страшного зла двадцатого столетия - фашизма», - сказал он.

Кроме того, Иван Цецерский поздравил собравшихся с Днем Победы и пригласил принять участие в акции «Бессмертный полк» и других праздничных мероприятиях.

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Перед участниками митинга от имени «детей войны» выступила ветеран Евгения Гринина. Она рассказала о том, что ей и ее семье пришлось пережить в годы оккупации и пожелала молодому поколению никогда не испытать ужасов войны и хорошо учиться.