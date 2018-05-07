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Спорт

Японский аэронавт приедет на Международную встречу воздухоплавателей в Великие Луки

В Великие Луки на Международную встречу воздухоплавателей приедет японский аэронавт Имамура Синносукэ. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре встречи, он прибудет из Токио по приглашению пилота из Московской области Артема Денисенко.

«В 2016-ом году на Чемпионате мира по воздухоплаванию в Саге (Япония) я был членом команды Артема, – рассказал Имамура Синносукэ. – Мне было очень весело летать с этим пилотом. После Чемпионата я дал Артему обещание, что когда-нибудь приеду в Россию, а именно в Великие Луки, ведь он уверил меня, что в этом городе проходят лучшие соревнования по воздухоплаванию. Я слышал, что встречи аэронавтов в этом городе имеют долгую историю, а пейзажи этого места – великолепны и красивы. С нетерпением жду, когда поймаю континентальный ветер, которого нет в Японии. Помимо этого я хочу насладиться уникальной культурой России».

Имамура Синносукэ (второй слева) со своими русскими друзьями – командой Артема Денисенко

Также аэронавт отметил, что в Японии воздухоплавание не так популярно, как в России. Это связано с тем, что страна представляет собой узкую полоску суши, и шарам приходится летать в ограниченных пространствах. «Тем не менее, Япония имеет своих именитых пилотов, например, очень известен Юдай Фуджита, – добавил Имамура Синносукэ. – Я бы хотел популяризировать этот вид спорта на своей Родине».

Отец Имамуры Синносукэ – пилот, поэтому молодой человек с раннего детства совершал полеты на воздушном шаре. «Когда я повзрослел, я понял, насколько это одаренное, талантливое, благословенное окружение, – отметил Имамура Синносукэ. – Поэтому посвятил себя воздухоплаванию. Мой отец гордится тем, что я пошел по его стопам. Иногда мы участвуем в местных соревнованиях как семейная команда».

Самостоятельно управлять воздушным шаром Имамура Синносукэ начал 8 лет назад. В течение первой пятилетки он занимался этим не часто, так как был занят своей основной работой, а в последние два года активизировался: «Я собрал команду, в которую вошли мои друзья. Мы участвовали в четырех местных соревнованиях, были и на первом месте и на третьем». Соревнования в Великих Луках станут для Имамуры первыми, которые он проведет за пределами Японии.

Санкции, допинги и прочие спортивно-политические события не изменили позитивного отношения японского пилота к российскому воздухоплаванию. «Конечно, допинговый вопрос стал горячей темой для обсуждения в Японии, – сказал Имамура Синносукэ. – Но, я думаю, что он никак не связан с пилотами воздушных шаров. Воздухоплавание – это спорт, в котором нужны наблюдательность, стратегия и способность читать ветер, поэтому, я думаю, среди аэронавтов нет таких, кто использует допинг».

Напомним, что 23-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. Организаторами встречи выступают администрация Псковской области и города Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. Чемпионат России санкционирован ОО «Федерацией воздухоплавания России». Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей является ПАО «Газпром».

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