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Пapaд в честь 73-й годовщины Великой Победы начался в Москве

Пapaд в честь 73-й годовщины Великой Победы начался нa Kpacнoй плoщaди в Москве. Одновременно стартовала трансляция парада центральными каналами российского телевидения.

Участие в параде примут более 13 тысяч человек (военнослужащие всех силовых ведомств, курсанты военных лицеев и училищ и юнармейцы), 159 единиц наземной военной техники (в том числе новейшие танки Т-90А, «Армата», броневики «Тигр», бронетранспортеры серии 82А, «Бумеранг» и «Курганец-25», новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», десантируемые бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», перспективные самоходные гаубицы «Коалиция-СВ», ракетные комплексы «Искандер-М», «Тор-М2», «Тор-М2ДТ», «Бук-М2», С-400 и «Ярс», снегоходы ТТМ, беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран», роботизированные комплексы «Урал» и другие) и 75 самолетов и вертолетов (впервые в параде Победы будут задействованы новейшие истребители Су-57). Музыкальное сопровождение обеспечит сводный тысячетрубный оркестр Московского гарнизона.

Командует военным парадом Победы 9 мая 2018 года в Москве главком Сухопутных войск РФ генерал-полковник Олег Салюков.

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