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Общество

Ветерана войск правопорядка с наступающим Днем Победы поздравили псковские росгвардейцы

В преддверии Дня Победы сотрудники Отдела Росгвардии по Псковской области навестили ветерана войск правопорядка Петра Заруцкого.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по региону, Петр Заруцкий в 1942 году был мобилизован и направлен служить в войска НКВД в Иркутск. Вскоре он был переведён на учёбу в военное училище Свердловска. По его окончании в 1945 году лейтенанта Петра Заруцкого направили на службу оперуполномоченным контрразведки.

За десять лет службы лейтенант дослужился до капитана. Потом была служба на Севере, в Казахстане, где по выслуге лет молодой и полный сил он сменил род деятельности и прослужил ещё 25 лет в гражданской обороне.

Награждён Орденом Красной звезды и многими медалями.

«Ветеран был искренне рад приходу гостей. Он вспомнил трудовые будни. На вопрос росгвардейцев, чем он занимается в свободное время, Пётр Заруцкий ответил, что на пенсии ведет активный образ жизни, занимается спортом и много времени проводит на воздухе», - рассказали в пресс-службе.

Гости пожелали ветерану и его супруге долгих лет жизни и крепкого здоровья, поздравили с наступающим праздником и вручили памятный подарок.

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