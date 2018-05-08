Стоматологический кабинет Псковского госпиталя для ветеранов войн оснащен новым оборудованием

17:17, 08 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 8 мая, в Псковский госпиталь для ветеранов войн поступила новая стоматологическая установка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на председателя Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игоря Потапова.

Прежняя техника часто ломалась, что создавало определенные трудности для медперсонала и неудобства пациентов, но в настоящее время проблема решена, и кабинет обслуживает по 10–15 посетителей в день.

Зубоврачебный кабинет госпиталя обновлен за счет средств территориального Фонда обязательного медицинского страхования.

В этом году помимо госпиталя для ветеранов войн еще шесть медицинских учреждений Псковской области получили новое современное стоматологическое оборудование, уточнил Игорь Потапов. По одному комплекту направлены в Великолукскую, Островскую, Порховскую, Стругокрасненскую межрайонные больницы и Псковскую стоматологическую поликлинику. Две установки приобретены для поликлиники Великих Лук. Общая стоимость поставленных комплектов — 2,5 млн рублей.

Отметим, что областные власти уделяют большое внимание Псковскому госпиталю для ветеранов войн, обеспечивая поэтапный ремонт и обновление материально-технической базы учреждения. Кроме того, в этом году силами студенческих отрядов ПсковГУ отремонтирован первый этаж госпиталя.