Торжественное открытие мемориальной доски Почетному гражданину города Василию Куличкову состоялось в Пскове

19:16, 08 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 8 мая, в Пскове состоялось торжественное открытие мемориальной доски Почетному гражданину города Пскова Василию Куличкову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мемориальная доска установлена на фасаде дома, где жил Василий Куличков, по адресу: улица Максима Горького, дом 35.

Почтить память легендарного человека пришло много псковичей: родные, друзья, коллеги, глава города Пскова Иван Цецерский, воспитанники центра «Патриот».

Право открыть мемориальную доску предоставили главе города Ивану Цецерскому и заместителю начальника УМВД по Псковской области, полковнику внутренней службы Андрею Столярову.

Иван Цецерский поблагодарил всех, кто пришёл на митинг: «Символично, что мы накануне Дня Победы открыли мемориальную доску не просто полковнику полиции, Почетному гражданину города, а настоящему патриоту, освободителю и фронтовику. Я знал Василия Степановича 20 лет, но мне хватило даже нескольких минут общения, чтобы понять, что это значимый человек для нашего города. Поистине трудно переоценить его заслуги перед Псковом. Наше поколение равняется на таких трудолюбивых, честных, принципиальных и отрытых людей. Василий Степанович получил множество наград, но ни одна из них не сравнится по значимости с жизнями людей, спасенными благодаря ему. В 18 лет он взял в руки оружие и боролся с врагами нашей страны, а потом с преступностью. Вся жизнь его - яркая страничка ратной летописи Пскова - Города воинской славы. Низкий ему поклон за то, что он сделал для нашего будущего и будущего наших детей».

Заместитель начальника УМВД по Псковской области Андрей Столяров рассказал, что Василий Куличков работал в правоохранительных органах внутренних дел по Псковской области с первых дней их образования: «Он прошел сложный путь, послевоенное время было крайне тяжелое. Все, кто с ним работали, вспоминают его настоящим офицером, открытым, заботливым, всегда готовым оказать помощь людям, не жалея собственных сил и времени. Он честно и профессионально выполнял своё дело, умел брать на себя ответственность и решать сложные задачи».

Сын Василия Куличкова Игорь поблагодарил инициативную группу, общественность и власть за увековечивание памяти отца: «Я надеюсь, что таким образом мы сохраним память об отце, о его подвигах, на которых и должно воспитываться молодое поколение».

В завершение митинга к памятной доске возложили цветы.

Василий Степанович Куличков родился 22 января 1924 года в деревне Перерва Вышневолоцкого района Калининской области. С началом Великой Отечественной войны и приближением фронта к городу, добровольно вступил в народное ополчение, а 10 апреля 1942 года был включен в состав диверсионно-разведывательной группы и направлен на оккупированную врагом территорию.

Василий Куличков прошёл славный путь от оперуполномоченного до заместителя начальника УВД Псковской области. Его активная и успешная деятельность в милиции отмечена наградами и званием «Заслуженный работник МВД». Он был награжден медалями - «За боевые заслуги», «За отвагу» и двумя орденами Отечественной войны 1 степени. Василий Куличков скончался 2 января 2017 года на 93-м году жизни в Пскове. Похоронен на городском кладбище «Орлецы-3».