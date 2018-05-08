Торжественно-траурный митинг состоялся у могилы Неизвестного солдата в Пскове

16:56, 08 мая 2018, ПАИ

Торжественно-траурный митинг у могилы Неизвестного солдата прошёл в Пскове 8 мая, в преддверии Дня Победы. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, в мероприятии приняли участие врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, его первый заместитель Вера Емельянова, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации города Александр Братчиков, уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталия Соколова, главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин, ветераны, военнослужащие 76-й дивизии, юнармейцы, воспитанники центра «Патриот», жители города.

Заупокойную литию в память о павших воинах совершил епископ Гдовский Фома.

Затем состоялось торжественное возложение гирлянды воинской славы к мемориалу, цветов от ветеранской организации Пскова.

От администрации Псковской области цветы возложил Михаил Ведерников, от регионального парламента - Александр Котов. Также в церемониале участвовали Андрей Калинин, Иван Цецерский, Александр Братчиков, заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, представители силовых структур, высшего офицерского состава, псковского епархиального управления, жители Пскова.

После минуты молчания прозвучал гимн РФ под залпы ружейного салюта.

Завершилось мероприятие торжественным шествием военнослужащих дивизии.