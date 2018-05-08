Парад войск Псковского гарнизона можно будет увидеть 9 мая в региональном эфире телеканала «Россия-24»

17:30, 08 мая 2018, ПАИ

Парад войск Псковского гарнизона можно будет увидеть 9 мая в региональном эфире телеканала «Россия-24».

Как сообщил Псковскому агентству информации заместитель директора ГТРК «Псков» Виталий Михайлов, всю красоту и мощь праздника в этот день позволит оценить картинка с 5 телевизионных камер на площади Ленина.

Кроме того, благодаря использованию нескольких экшен-камер и квадрокоптера телезрители смогут в буквальном смысле проехаться на броне боевой техники и наблюдать парад с высоты птичьего полёта.

Увидеть, как по площади пройдёт около 1 тысячи 300 солдат и офицеров, более 70 единиц техники, а также колонна «Бессмертного полка» можно начиная с 19:00 на телеканале «Россия-24».

Добавим, что сразу после трансляции Парада Победы состоится программа Никиты Ефимова «Оккупированный город». В ней расскажут о том, как началась Великая Отечественная война в Пскове, и что осталось от города в 1944-ом году. Также в праздничном эфире телеканала «Россия-24 Псков» известные музыкальные группы и просто неравнодушные псковичи исполнят песни военных лет.