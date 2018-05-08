Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства РФ

18:42, 08 мая 2018, ПАИ

Государственная Дума на заседании 8 мая дала согласие на назначение Дмитрия Медведева председателем Правительства РФ, сообщает РИА Новости. За его кандидатуру проголосовали 374 депутата (при необходимых 226 голосах), против - 56, воздержавшихся нет.

Отмечается, что президент России Владимир Путин посетил заседание Госдумы, на котором отметил, что Дмитрий Медведев возглавлял правительство в сложные годы. «Несмотря на эти сложности, Правительству удалось решить не только неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу», — подчеркнул глава государства и призвал депутатов утвердить Дмитрия Медведева главой кабинета министров.

Напомним, что 7 мая сразу после инаугурации Владимир Путин внес кандидатуру Дмитрия Медведева в нижнюю палату парламента для получения согласия на назначение премьером.