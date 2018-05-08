2
18:42
Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства РФ
18:11
Указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года подписал Владимир Путин
15:54
Госдума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы Правительства 8 мая
12:43
Владимир Путин вступил в должность президента России
12:04
В Кремле началась инаугурация избранного президента России Владимира Путина
10:57
Владимир Путин поблагодарил российское Правительство за выполненную работу
09:16
Владимир Путин вступит в должность президента РФ 7 мая
Еще новости
Политика

Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства РФ

Государственная Дума на заседании 8 мая дала согласие на назначение Дмитрия Медведева председателем Правительства РФ, сообщает РИА Новости. За его кандидатуру проголосовали 374 депутата (при необходимых 226 голосах), против - 56, воздержавшихся нет.

Отмечается, что президент России Владимир Путин посетил заседание Госдумы, на котором отметил, что Дмитрий Медведев возглавлял правительство в сложные годы. «Несмотря на эти сложности, Правительству удалось решить не только неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу», — подчеркнул глава государства и призвал депутатов утвердить Дмитрия Медведева главой кабинета министров.

Напомним, что 7 мая сразу после инаугурации Владимир Путин внес кандидатуру Дмитрия Медведева в нижнюю палату парламента для получения согласия на назначение премьером. 

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства РФ
08 мая 2018
Госдума утвердила Дмитрия Медведева председателем правительства РФ 2
Указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года подписал Владимир Путин
07 мая 2018
Указ о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года подписал Владимир Путин 1
Госдума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы Правительства 8 мая
07 мая 2018
Госдума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы Правительства 8 мая 3
Владимир Путин вступил в должность президента России
07 мая 2018
Владимир Путин вступил в должность президента России 3
В Кремле началась инаугурация избранного президента России Владимира Путина
07 мая 2018
В Кремле началась инаугурация избранного президента России Владимира Путина 1
Владимир Путин поблагодарил российское Правительство за выполненную работу
07 мая 2018
Владимир Путин поблагодарил российское Правительство за выполненную работу 2
Владимир Путин вступит в должность президента РФ 7 мая
07 мая 2018
Владимир Путин вступит в должность президента РФ 7 мая 2
Инаугурация президента РФ 7 мая пройдет по устоявшемуся сценарию
06 мая 2018
Инаугурация президента РФ 7 мая пройдет по устоявшемуся сценарию 1

Идет загрузка...