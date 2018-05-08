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Общество

Троицкий мост, по которому пойдёт военная техника, будет закрыт 9 мая в целях безопасности псковичей

Троицкий мост в Пскове, по которому пойдёт военная техника, будет закрыт 9 мая в целях безопасности граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В администрации отметили, что площадь Ленина является традиционным местом проведения Парада Победы в Пскове. В этом году в связи с включением в программу мероприятий прохождения тяжелой военной техники по Троицкому мосту в целях обеспечения безопасности, предупреждения дорожно-транспортных происшествий, а также в связи с плохим техническим состоянием моста большое скопление людей недопустимо.

В администрации города подчеркнули, что проблем с проходом на парад у псковичей не возникнет. Для обеспечения доступности для горожан и гостей города предусмотрены маршруты объезда городских улиц, на которых временно введено ограничение движения транспортных средств, а проход для пешеходов открыт по всем мостам города, за исключением Троицкого моста.

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