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Общество

Классный час, посвященный Великой Победе, прошел у несовершеннолетних учащихся псковской вечерней школы

Накануне Дня Победы у несовершеннолетних учащихся учебно-консультативного пункта вечерней школы следственного изолятора №1 УФСИН России по Псковской области прошел классный час на тему: «Во славу павших, во имя живых». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, ребята познакомились с историями улиц Пскова, которые названы в честь участников Великой Отечественной войны и посмотрели хронику событий освобождения Пскова от фашистских захватчиков.

В заключение мероприятия ребята поделились рассказами о годах войны, которые они слышали от своих родственников. Помимо этого, ученикам были вручены награды за победы и участия в конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных марафонах по предметным неделям и в спортивных соревнованиях.

«Наши советские люди пережили войну и победили фашизм ради мирного неба над человечеством. Позвоните родным, пошлите письма и поздравьте родных ветеранов с Днем Победы. Пока мы помним, подвиг советского солдата не померкнет», - подвела итоги занятия Наталья Афанасьева.

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