Почти 3,5 тысячи псковских учащихся приняли участие в акции «Карьера» с начала года

19:37, 08 мая 2018, ПАИ

Почти 3,5 тысячи учащихся Псковской области приняли участие в профориентационной акции «Карьера» с начала этого года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет по труду и занятости.

Цель акции — оказание информационно-консультационной помощи в трудоустройстве выпускникам профессиональных учебных заведений всех уровней и профессиональном самоопределении учащимся общеобразовательных школ.

Специалисты службы занятости населения совместно с Государственным управлением образования региона организовали для выпускников экскурсии на предприятия, пожарные части, больницы и другие объекты, провели Дни открытых дверей и ярмарку вакантных рабочих мест.

Помимо этого, в школах Псковской области прошли конкурсы рисунков и сочинений «Моя любимая профессия», «Профессии, в которых нуждается район», «Профессии моих родителей» и «Радуга профессий». Также специалисты службы занятости организовали и провели для ребят тематические лекции, классные часы, факультативные курсы, профориентационные игры, презентации, анкетирования и другие мероприятия.

Как отметили организаторы акции, профориентация учащихся общеобразовательных организаций и организаций профессионального и высшего образования не теряет своей актуальности. Проведенная специалистами службы занятости населения работа помогает многим выпускникам школ определиться в выборе профессии и трудоустроиться после окончания обучения.

Добавим, профориентационная акция «Карьера» проходит в регионе ежегодно с 2005 года. Организатор — Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения.