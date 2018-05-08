29 псковских школьников собрала конференция «Мой край в годы Великой Отечественной войны»

19:41, 08 мая 2018, ПАИ

В Молодежном центре Пскова подвели итоги VI научно-практической конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в оргкомитет по проведению конференции поступили свыше 40 работ школьников из Пскова, Великих Лук, Пустошкинского, Невельского, Гдовского, Пыталовского, Печорского, Куньинского и Островского районов.

29 человек приняли участие в конференции очно, что в два раза больше, чем в прошлом году. Работы участников конференции будут опубликованы в сборнике.

Учащиеся выяснили историю появления памятников и мемориалов в своих населенных пунктах, изучили воспоминания земляков о годах оккупации, а также восстановили боевой путь своих родственников по сохранившимся со времен Великой Отечественной войны документам. Среди исследований школьников представлен также туристический маршрут по местам боевой славы из Пскова до Санкт-Петербурга.

Члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников. По итогам конференции в краеведческой секции лучшей признана работа Вячеслава Мацкевича из Великих Лук, на втором месте - ученица школы № 2 Пскова Софья Петрова, на третьем - воспитанник многопрофильного правового лицея № 8 Артемий Звонков. Среди биографических работ выделено исследование школьника из Великих Лук Андрея Смирнова (первое место), ученика Яммской средней школы Тимофея Тарасова и учащейся Белорусской средней школы Пыталовского района Екатерины Сулимовской. В генеалогической секции на первом месте оказался школьник из Невеля Алексей Дедков, на втором месте - ученица школы № 9 Пскова Мариам Багдасарян, на третьем - Татьяна Максимова из Невельской школы.

Напомним, конференция «Мой край в годы Великой Отечественной войны» проходит в Пскове с 2013 года. Два года подряд мероприятие имеет региональный статус. Организаторами выступили Псковский городской молодежный центр и Псковское отделение общественного движения «Суть времени».