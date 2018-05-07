С медалями вернулись псковские пловцы с соревнований в Белгороде

19:43, 08 мая 2018, ПАИ

Пловцы специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Барс» по плаванию приняли участие в первенстве МАУ СШОР «Спартак» по плаванию среди спортсменов 2000 года рождения и моложе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, турнир был приурочен к Дню Победы в Великой Отечественной войне и проходил с 3 по 5 мая в Белгороде. Псков представляли 17 юношей и 3 девушки, воспитанники тренеров Юлии Ситкиной и Геннадия Федосеева.

Молодые спортсмены показали отличные результаты, завоевав 35 медалей на отдельных дистанциях и 1 медаль в эстафете. У каждого из участников первенства была возможность побороться в трех дистанциях. Первое место в возрастной категории среди девочек 12-13 лет заняла Татьяна Степанова. В возрастной категории 14-15 лет среди девочек второе место по очкам заняла Полина Гуслина. Третье место в этой же возрастной категории завоевала Вера Максимова.

Среди мальчиков 14-15 лет второе место поделили Станислав Домиенко и Андрей Селягин, набрав по 579 баллов. Сразу три серебра завоевал на разных дистанциях Алексей Глобаж. Среди мальчиков 14-15 лет Никита Трахов стал вторым на двух дистанциях. Весь пьедестал заняли псковские спортсмены на дистанции 800 метров вольным стилем: «золото» - у Артема Савельева, «серебро» - у Леонида Мурова, «бронза» - у Алексея Капшаева.

«Свой успех на первенстве наши пловцы адресовали ветеранам и жителям нашей области, как подарок ко Дню Победы», - отметили в муниципалитете.